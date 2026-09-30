Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бу Юньчаокэтэ в Пекине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира в Пекине с китайцем Бу Юньчаокэтэ.

«Играть против китайского теннисиста в Китае — определённо не самое приятное занятие (улыбается). Уверен, атмосфера будет невероятной. Его будут очень сильно поддерживать. Но в то же время мне нравится то, как я сейчас играю, и я верю в свои шансы в матче с любым соперником. Надеюсь только, что буду физически готов и свеж. Скорее всего, мы снова сыграем вечерний матч. Посмотрим.

Сейчас условия немного прохладнее, чем в первые дни тренировок. Мяч немного замедляется, отскок становится ниже. Думаю, это на руку таким игрокам, как Бу, который любит играть быстро и плоско, действует довольно агрессивно и располагается близко к линии. Я немного видел его игру. Конечно, мне ещё предстоит изучить его. На Уимблдоне я также впервые играл с другим китайцем, Ву.

Здорово видеть, как молодые китайские теннисисты добиваются успехов. У них есть необходимые качества. Был лишь вопрос времени, когда Китай начнёт воспитывать талантливых игроков в мужском теннисе. В женском теннисе у вас уже есть чемпионки. Мужской теннис пока не достиг уровня женского, но постепенно приближается к нему.

Думаю, это важно для такой страны, как Китай, которая действительно много инвестирует в теннис и делает это уже несколько десятилетий. Поэтому важно, чтобы сразу несколько качественных игроков могли выступать на самом высоком уровне — как в мужском, так и в женском теннисе.

Я рад, что у всех всё хорошо. Надеюсь, через несколько дней Бу перестанет добиваться успехов», – сказал Джокович на пресс-конференции в Пекине.