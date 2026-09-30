Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 1 октября

Завтра, 1 октября, на хардовых кортах Пекина продолжится турнир категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 1 октября (время московское):

6:00. Софья Кенин (США) — Эшлин Крюгер (США);

6:00. Юлия Стародубцева (Украина) — Алина Чараева (Армения);

6:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Хань Ши (Китай);

6:00. Кэти Волынец (США) — Робин Монтгомери (США);

7:30. Паула Бадоса (Испания) — Дарья Касаткина (Австралия);

7:30. Аои Ито (Япония) — Кимберли Биррелл (Австралия);

7:30. Сонай Картал (Великобритания) — Андреа Ласаро Гарсия (Испания);

9:00. Магда Линетт (Польша) — Катержина Синякова (Чехия);

9:00. Юйшань Шао (Китай) — Анастасия Захарова (Россия) ;

; 9:00. Юйцзюнь Линь (Китай) — Сторм Хантер (Австралия);

10:30. Ланлана Тараруди (Таиланд) — Камила Осорио (Колумбия);

10:30. Марина Бассольс-Рибера (Испания) — Камилла Рахимова (Узбекистан);

10:30. Хэрриет Дарт (Великобритания) — Ихань Цюй (Китай);

12:00. Алисия Паркс (США) — Чжу Линь (Китай);

12:00. Синьюй Гао (Китай) — Панна Удварди (Венгрия);

14:00. Ева Лис (Германия) — Синьжань Сунь (Китай).