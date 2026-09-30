Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 1 октября

Завтра, 1 октября, на хардовых кортах Пекина продолжится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины. Расписание матчей на 1 октября (время московское):

6:00. Алекс де Минор (Австралия) — Мариано Навоне (Аргентина);

6:00. Алекс Молчан (Словакия) — Артур Риндеркнеш (Франция);

7:30. Роман Сафиуллин (Россия) — Флавио Коболли (Италия);

— Флавио Коболли (Италия); 7:30. Игнасио Бусе (Перу) — Кентен Алис (Франция);

7:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Франсиско Серундоло (Аргентина);

9:00. Цзюнчэн Шан (Китай) — Себастьян Баэс (Аргентина);

10:00. Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания);

11:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Андрей Рублёв (Россия) ;

; 14:00. Лёнер Тьен (США) — Хуберт Хуркач (Польша);

15:30. Александр Бублик (Казахстан) — Якуб Меншик (Чехия).

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена. Отметим, что в текущем сезоне в турнире примут участие трое россиян — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.