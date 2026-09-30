Кирьос: Синнер со временем войдёт в число величайших игроков в истории

Бывшая 13-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос оценил игру итальянца Янника Синнера, отметив, что он вполне может войти в число величайших игроков в истории тенниса.

«Один из лучших игроков в плане качества ударов, которых когда-либо видел теннис. Настоящая машина на задней линии. Способен превращать оборону в атаку практически любым ударом. Единственной серьёзной слабостью долгое время была подача — она не позволяла регулярно зарабатывать большое количество лёгких очков. Сейчас он улучшил этот компонент и стал одним из лучших игроков тура по точности подачи.

Против него сложно атаковать. Игра с лёта у него была не такой естественной, как у некоторых других великих игроков, но он хорошо поработал над переходом от обороны к атаке и теперь уверенно чувствует себя при выходах вперёд.

Для игрока, который на удивление довольно высокий, он хорошо двигается. Со временем, скорее всего, войдёт в число величайших игроков в истории», – написал Кирьос в одной из социальных сетей.