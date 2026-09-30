Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 1 октября

Завтра, 1 октября, на хардовых кортах Токио продолжится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Расписание матчей первого круга на 1 октября (время московское):

4:00. Кей Нисикори (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США);

4:00. Хольгер Руне (Дания) — Кириян Жаке (Франция);

5:00. Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция);

5:00. Лучано Дардери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия);

5:00. Тейлор Фриц (США) — Хауме Мунар (Испания);

5:00. Жайме Фария (Португалия) — Артур Фери (Великобритания);

6:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция);

8:00. Иржи Легечка (Чехия) — Зизу Бергс (Бельгия);

9:00. Денис Шаповалов (Канада) — Со Симабукуро (Япония);

10:00. Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Михельсен (США);

10:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Маттео Берреттини (Италия);

11:30. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) — Рафаэль Ходар (Испания).

Действующим чемпионом «пятисотника» в Токио является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший американского теннисиста Тейлора Фрица. В этом году ему предстоит защищать титул. Россияне в этом турнире не принимают участия.