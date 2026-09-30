15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 1 октября

Турнир ATP-500 в Токио: расписание матчей 1 октября
Комментарии

Завтра, 1 октября, на хардовых кортах Токио продолжится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Расписание матчей первого круга на 1 октября (время московское):

  • 4:00. Кей Нисикори (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США);
  • 4:00. Хольгер Руне (Дания) — Кириян Жаке (Франция);
  • 5:00. Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция);
  • 5:00. Лучано Дардери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия);
  • 5:00. Тейлор Фриц (США) — Хауме Мунар (Испания);
  • 5:00. Жайме Фария (Португалия) — Артур Фери (Великобритания);
  • 6:30. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция);
  • 8:00. Иржи Легечка (Чехия) — Зизу Бергс (Бельгия);
  • 9:00. Денис Шаповалов (Канада) — Со Симабукуро (Япония);
  • 10:00. Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Михельсен (США);
  • 10:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Маттео Берреттини (Италия);
  • 11:30. Адольфо Даниэль Вальехо (Парагвай) — Рафаэль Ходар (Испания).

Действующим чемпионом «пятисотника» в Токио является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале одолевший американского теннисиста Тейлора Фрица. В этом году ему предстоит защищать титул. Россияне в этом турнире не принимают участия.

Календарь турнира ATP-500 в Токио
Сетка турнира ATP-500 в Токио
Материалы по теме
Два матча «пятисотника» в Токио перенесены на 1 октября из-за дождей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android