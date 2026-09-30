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Новак Джокович ни разу в карьере не проигрывал теннисистам из Португалии

Новак Джокович ни разу в карьере не проигрывал теннисистам из Португалии
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ни разу в своей карьере не проиграл теннисистам, представляющим Португалию. Ранее серб одолел португальца Нуну Боржеша в стартовом матче на турнире АТР-500 в Пекине со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Пекин (м). 1-й круг
30 сентября 2026, среда. 14:10 МСК
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

За время своей карьеры Джокович девять раз встречался с представителями Португалии на турнирах АТР-тура. Серб шесть раз обыграл Жоао Соузу, один раз был сильнее Жайме Фарии и дважды — Нуну Боржеша.

За выход в третий круг турнира в Пекине Новак Джокович поспорит с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ. Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 6 октября. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

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