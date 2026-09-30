Новак Джокович ни разу в карьере не проигрывал теннисистам из Португалии
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ни разу в своей карьере не проиграл теннисистам, представляющим Португалию. Ранее серб одолел португальца Нуну Боржеша в стартовом матче на турнире АТР-500 в Пекине со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Пекин (м). 1-й круг
30 сентября 2026, среда. 14:10 МСК
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Новак Джокович
Н. Джокович
За время своей карьеры Джокович девять раз встречался с представителями Португалии на турнирах АТР-тура. Серб шесть раз обыграл Жоао Соузу, один раз был сильнее Жайме Фарии и дважды — Нуну Боржеша.
За выход в третий круг турнира в Пекине Новак Джокович поспорит с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ. Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по 6 октября. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2026
-
00:45
-
00:11
- 3 октября 2026
-
23:56
-
21:45
-
21:14
-
20:34
-
20:16
-
17:50
-
16:54
-
16:28
-
16:25
-
15:48
-
15:12
-
14:42
-
14:33
-
14:24
-
14:19
-
14:11
-
13:38
-
13:28
-
13:07
-
12:59
-
12:52
-
12:43
-
12:16
-
12:09
-
12:03
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
11:28
-
11:03
-
10:55
-
10:50
-
10:32