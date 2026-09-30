«Мы убили бы наследие». Алькарас — о возможном сокращении количества сетов на ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об идее сократить количество сетов на мэйджорах.

«Мы убили бы наследие турниров «Большого шлема». Мы играем матчи до трёх выигранных сетов на турнирах «Большого шлема» с самого начала, и, думаю, именно это делает эти турниры особенными и отличает их от других. Поэтому я ничего здесь не менял бы, и лично меня вполне устраивает формат до трёх выигранных сетов», – сказал Алькарас на пресс-конференции турнира в Токио.

Ранее некоторые из теннисистов высказывались о необходимости сокращения матчей на турнирах «Большого шлема» до трёх сетов из-за плотного графика и большой физической нагрузки на организм.