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«Это крайне необходимо». Бублик — о паузах в выступлении по ходу теннисного сезона

«Это крайне необходимо». Бублик — о паузах в выступлении по ходу теннисного сезона
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20-я ракетка мира в мужском одиночном разряде казахстанский теннисист Александр Бублик поделился мнением о необходимости пауз во время сезона, отметив их положительное влияние на психологическое состояние.

«Безусловно, находиться дома — особый праздник для теннисиста и его семьи, потому что мы путешествуем огромное количество времени. Я думаю, что брать паузы крайне необходимо, не только для того, чтобы восстановиться ментально и провести время дома, но и для того, чтобы залечить какие-то травмы, просто потренироваться, побыть обычным человеком, а не теннисистом, провести несколько недель дома. Это, безусловно, помогает заканчивать сезон на позитивной ноте в ментальной составляющей, потому что ты более отдохнувший и можешь впитать в себя больше негативного из того, что происходит на корте (улыбается).

Для меня это важно, так как я всегда в конце сезона уставал и не хотел играть, ведь к этому моменту проходит уже девять месяцев сезона. Поэтому отдых всегда спасает ментальную составляющую, но не спасает физическую и теннисную, потому что нельзя с уверенностью сказать, что ты отдохнёшь, потренируешься и точно покажешь какой-то хороший результат. Ты просто будешь более готов с ментальной стороны, а остальное – как сложится», – сказал Бублик в видео, размещённом в телеграм-канале First & Red.

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