Фис — о матчах в квалификации турнира в Токио: один из самых сложных вызовов в сезоне

Девятая ракетка мира французский теннисист Артюр Фис поделился впечатлениями после победы в квалификации к турниру АТР-500 в Токио, Япония. Француз не успел заявиться в основную сетку турнира в Японии, из-за чего ему пришлось играть в квалификации к соревнованиям.

«Думаю, если честно, это был один из самых сложных вызовов для меня в этом году. Ты приходишь в качестве нового игрока топ-10 и играешь квалификацию ATP-500 на турнире, который уже выигрывал. Поэтому я очень сильно нервничал, потому что в каком-то смысле не имел права проигрывать», – приводит слова Фиса Univers Tennis.