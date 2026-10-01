Фото: эмоции Кея Нисикори после поражения в заключительном матче в карьере

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори на старте «пятисотника» в Токио в двух сетах проиграл представителю США Фрэнсису Тиафо, занимающему в мировом рейтинге восьмое место, со счётом 4:6, 4:6. Ранее 36-летний японец заявлял, что домашний турнир станет для него последним в карьере. По окончании матча теннисист попрощался с болельщиками, ему подарили несколько цветочных букетов – Нисикори расчувствовался.