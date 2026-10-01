«Конкурентная выставка». Бублик вновь высказался о Кубке Лэйвера — 2026

20-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался по поводу участия в Кубке Лэйвера — 2026. По словам Бублика, турнир оказался совсем не таким, каким он видел его по телевизору.

«Опыт на Кубке Лэйвера был невероятным, он ощущался совсем не так, как то, что я видел по телевизору. Там смотришь и в голове думаешь, что очки не на кону и всё это выставочный турнир, но потом всё меняется, когда ты внутри команды, со всеми этими эмоциями ради победы. С первого дня я чувствовал волнение, с энергией Андре Агасси и остальных ребят. Мы без остановки говорили, как выиграем то или это. Это очень реальное соревнование, мне не стыдно это сказать, хотя многие болельщики обвинят меня в том, что я изменил своё мнение. Конечно, у него есть ощущение выставочного турнира, но это очень конкурентная выставка. Это безумие, насколько мы все там конкурентны, это видно каждый раз, когда кто-то из ребят побеждал. Как опыт — это нечто звёздное, это большое событие, думаю, они делают отличную работу с точки зрения организации и средств массовой информации», — приводит слова Бублика Punto de Break.