Бублик: раньше топ-10 с Федерером, Надалем, Джоковичем был жёстче

20-я ракетка мира Александр Бублик высказал мнение, что современный теннис несравним с прежним. По мнению спортсмена, выступающего за Казахстан, средний уровень тенниса значительно вырос – попасть в топ-100 сейчас сложнее, чем когда он сам сделал это в 19 лет.

«Теннис сейчас несравним с прежним, начиная с ребят, которые входят в топ-10. В те времена топ-10 был гораздо жёстче, с такими людьми, как Роджер, Энди, Новак, Рафа, Стэн, Бердых, Чилич… все они были сильнее, чем те, кто составляет нынешний топ-10, помимо Синнера и Алькараса, конечно. Однако уровень за пределами топ-10 значительно выше. Когда я пришёл в тур в 2019 году и сыграл свой первый финал, редко можно было увидеть игроков вне топ-10, у которых были бы физиотерапевт или тренеры — все путешествовали одни и едва имели физическую форму, они ясно показывали, каковы их слабые места, поэтому против них было очень легко играть.

Сейчас любой игрок в пределах топ-200 приобрёл другое измерение, играть в теннис действительно трудно, потому что все отлично бьют по мячу, все заботятся о физическом факторе, у всех отличные тренеры. Этот профессионализм, внедрённый в последние годы, привёл к тому, что средний уровень сейчас намного выше, средний уровень сильно вырос, даже на «челленджерах» огромные конкуренты. Это совершенно другой вид спорта сегодня, действительно