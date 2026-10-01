15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос назвал теннисиста, с которым никогда не играл, но хотел бы сразиться

Ник Кирьос назвал теннисиста, с которым никогда не играл, но хотел бы сразиться
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал соперника, с которым никогда не встречался на официальных турнирах, но хотел бы сразиться в матче. Такой вопрос ему задал болельщик на странице австралийца в социальной сети. Кирьос в ответ прикрепил фотографию семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», нынешней третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Ранее, 4 августа 2026 года, Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Кирьоса за положительный тест на кокаин. Отстранение действовало в течение месяца. Позднее он вернулся к тренировкам. Сейчас австралиец занимает 915-ю строчку в рейтинге АТР.

Материалы по теме
«Один из самых сложных соперников». Ник Кирьос — о матчах со Стефаносом Циципасом