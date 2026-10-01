Ник Кирьос назвал теннисиста, с которым никогда не играл, но хотел бы сразиться

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос назвал соперника, с которым никогда не встречался на официальных турнирах, но хотел бы сразиться в матче. Такой вопрос ему задал болельщик на странице австралийца в социальной сети. Кирьос в ответ прикрепил фотографию семикратного чемпиона турниров «Большого шлема», нынешней третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Ранее, 4 августа 2026 года, Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Кирьоса за положительный тест на кокаин. Отстранение действовало в течение месяца. Позднее он вернулся к тренировкам. Сейчас австралиец занимает 915-ю строчку в рейтинге АТР.