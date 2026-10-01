Бублик: мне пришлось относиться к теннису серьёзнее

20-я ракетка мира Александр Бублик рассказал, что ему пришлось поменять своё отношение к теннису и перестроить поведение на корте. По мнению казахстанского теннисиста, необходимо выходить на игру с правильным настроем.

«Мне пришлось как-то перестроиться, пришлось относиться к теннису серьёзнее, к очкам, которые я играю. Для меня всегда было легко терять очки, я никогда не пытался спасать определённые мячи или обеспечивать гейм, играть умно. Я выходил на корт, чтобы бить по мячу и смотреть, что будет. У меня хорошо получалось, потому что у моих соперников не было этого среднего уровня, но теперь, если ты так делаешь, проиграешь в первом круге в 99% случаев, проиграешь любому.

Если ты не выходишь с правильным настроем, проиграешь. Раньше можно было дойти до третьего сета с игроком, у которого не было физики, о котором ты знал, что он выдохнется, ты влепишь ему 6:1. Сейчас этого не происходит даже в матчах до пяти сетов, так что мне пришлось полностью перестроиться. Я изменил своё мышление, свой подход к матчам, независимо от того, играл ли я с Меншиком, Синнером или 90-м в мире. Ты должен всегда быть там, потому что иначе тебя накажут», – приводит слова Бублика Punto de Break.