Стрыцова — четвёртая, кому удалось взять Кубок Билли Джин Кинг как игроку и капитану

Бывшая 16-я ракетка мира Барбора Стрыцова после победы сборной Чехии в Кубке Билли Джин Кинг — 2026 стала четвёртой женщиной, кому удалось завоевать этот титул в качестве игрока и капитана. Об этом сообщает пресс-служба турнира в X.

Ранее это достижение покорялось лишь Крис Эверт, Маргарет Корт и самой Билли Джин Кинг.

В финале командных соревнований чешские теннисистки обыграли представительниц Украины со счётом 2-0. В первом матче Каролина Мухова победила Ангелину Калинину со счётом 6:2, 6:3, а во втором — Линда Носкова оказалась сильнее Элины Свитолиной — 6:3, 7:6 (7:5). Сборная Чехия стала 12-кратным обладателем Кубка Билли Джин Кинг.