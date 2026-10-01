Турнир WTA-1000 в Пекине: результаты матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, в Пекине, Китай, состоялись матчи первого круга турнира WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в четверг.

Теннис. WTA-1000. Турнир в Пекине, Китай. Результаты матчей 1 октября:

София Кенин (США) – Эшли Крюгер (США) – 3:6, 3:6;

Юлия Стародубцева (Украина) – Алина Чараева (Армения) – 7:5, 5:7, 2:6;

Кэти Волынец (США) – Робин Монтгомери (США) – 7:5, 7:5;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Хань Ши (Китай) – 7:6, 4:6, 6:2;

Сонай Картал (Великобритания) – Андреа Ласаро Гарсия (Испания) – 6:2, 6:3;

Паула Бадоса (Испания) – Дарья Касаткина (Австралия) – 4:6, 7:6, 6:4;

Аои Ито (Япония) – Кимберли Биррелл (Австралия) – 1:6, 1:6;

Магда Линетт (Польша) – Катержина Синякова (Чехия) – 4:6, 3:6;

Юйцзюнь Линь (Китай) – Сторм Хантер (Австралия) – 2:6, 1:6;

Марина Бассольс-Рибера (Испания) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 4:6, 6:7;

Юйшань Шао (Китай) – Анастасия Захарова (Россия) – 0:6, 2:6;

Хэрриет Дарт (Великобритания) – Ихань Цюй (Китай) – 6:2, 6:7, 7:5;

Алисия Паркс (США) – Чжу Линь (Китай) – 4:6, 2:6;

Ланлана Тараруди (Таиланд) – Камила Осорио (Колумбия) – 3:6, 3:6;

Ева Лис (Германия) – Синьжань Сунь (Китай) – 1:6, 0:3;

Синьюй Гао (Китай) – Панна Удварди (Венгрия) – 6:2, 6:3.