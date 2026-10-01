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Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 1 октября

Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 1 октября
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Сегодня, 1 октября, на хардовых кортах Токио продолжился турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Результаты матчей первого круга 1 октября:

  • Кей Нисикори (Япония) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 4:6;
  • Хольгер Руне (Дания) — Кириян Жаке (Франция) — 3:6, 1:6;
  • Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция) — 3:6, 2:6;
  • Лучано Дардери (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 7:6 (7:3), 6:3;
  • Тейлор Фриц (США) — Хауме Мунар (Испания) — 7:6 (9:7), 4:6, 3:6;
  • Жайме Фария (Португалия) — Артур Фери (Великобритания) — 6:4, 3,6, 6:4;
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 3:6, 4:6;
  • Иржи Легечка (Чехия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:3;
  • Денис Шаповалов (Канада) — Со Симабукуро (Япония) — 7:5, 6:1;
  • Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Михельсен (США) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1;
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:1, 6:7 (1