Турнир ATP-500 в Токио: результаты матчей 1 октября

Сегодня, 1 октября, на хардовых кортах Токио продолжился турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись игры первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на сегодня.

Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Результаты матчей первого круга 1 октября: