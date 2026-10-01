Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: результаты матчей на 1 октября

Сегодня, 1 октября, на хардовых кортах Пекина продолжился турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч на четверг.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины. Результаты матчей на 1 октября:

Алекс де Минор (Австралия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:2;

Алекс Молчан (Словакия) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:3, 6:2;

Роман Сафиуллин (Россия) — Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:2;

Игнасио Бусе (Перу) — Кентен Алис (Франция) — 1:6, 6:7 (3:7);

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 7:5, 4:6, 3:6;

Цзюнчэн Шан (Китай) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 5:7, 6:3, 7:5;

Александр Зверев (Германия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:6 (7:1), 6:4;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Андрей Рублёв (Россия) — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6);

Лёнер Тьен (США) — Хуберт Хуркач (Польша) — 7:5, 3:6, 4:6;

Александр Бублик (Казахстан) — Якуб Меншик (Чехия) — 4:6, 6:7 (5:7).

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена. Отметим, что в текущем сезоне в турнире примут участие трое россиян — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.