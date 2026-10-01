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«Не успела сделать то, что хотела». Рыбакина — о поездке в Казахстан после US Open

«Не успела сделать то, что хотела». Рыбакина — о поездке в Казахстан после US Open
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как провела время в Казахстане после победы на US Open — 2026.

— После US Open вы рассказывали, как сильно хотели поехать в Казахстан, чтобы отпраздновать там победу. Что вам особенно запомнилось во время празднования вместе со своей страной?
— Ну, поскольку я много путешествовала, я заехала в Братиславу. Потом съездила в Казахстан. Выполнила некоторые обязательства. К сожалению, не успела сделать то, что хотела, например, провести время с детьми, посетить несколько клиник. Я прекрасно провела время дома, отдыхая и расслабляясь. Всё прошло хорошо, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

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