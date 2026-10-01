Рыбакина — о целях: было бы здорово выиграть «РГ», удержать первую строчку рейтинга

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какую цель ставит перед собой после победы на US Open — 2026.

— В 2022 году вы выиграли свой первый турнир «Большого шлема». Затем был четырёхлетний перерыв. И вот в этом сезоне вы вернулись и завоевали ещё два титула. Есть ли у вас в теннисе заветная цель, достигнув которой вы могли бы завершить карьеру с полным чувством удовлетворения?

— Знаете, во время US Open я говорила, что было бы здорово выиграть «Ролан Гаррос» — тогда у меня было бы четыре титула «Большого шлема». Сейчас я первая ракетка мира, и это замечательно. Но сезон ещё не закончен. Хотелось бы продолжать в том же духе и удержать первую строчку рейтинга до конца года.

Впрочем, кто знает, как всё сложится. В туре много сильных игроков и серьёзных соперниц. Ситуация может измениться в любой момент. Но пока цель именно такова.

— В этом году вы выиграли Australian Open и US Open. Внезапно вы стали той, кого все стремятся обыграть. Что изменилось? Благодаря чему вы набрали такую ​​форму? Сейчас вы на корте практически непобедимы.

— Думаю, дело в огромной работе. Моей работе и работе всей м