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Рыбакина — о целях: было бы здорово выиграть «РГ», удержать первую строчку рейтинга

Рыбакина — о целях: было бы здорово выиграть «РГ», удержать первую строчку рейтинга
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какую цель ставит перед собой после победы на US Open — 2026.

— В 2022 году вы выиграли свой первый турнир «Большого шлема». Затем был четырёхлетний перерыв. И вот в этом сезоне вы вернулись и завоевали ещё два титула. Есть ли у вас в теннисе заветная цель, достигнув которой вы могли бы завершить карьеру с полным чувством удовлетворения?
— Знаете, во время US Open я говорила, что было бы здорово выиграть «Ролан Гаррос» — тогда у меня было бы четыре титула «Большого шлема». Сейчас я первая ракетка мира, и это замечательно. Но сезон ещё не закончен. Хотелось бы продолжать в том же духе и удержать первую строчку рейтинга до конца года.

Впрочем, кто знает, как всё сложится. В туре много сильных игроков и серьёзных соперниц. Ситуация может измениться в любой момент. Но пока цель именно такова.

— В этом году вы выиграли Australian Open и US Open. Внезапно вы стали той, кого все стремятся обыграть. Что изменилось? Благодаря чему вы набрали такую ​​форму? Сейчас вы на корте практически непобедимы.
— Думаю, дело в огромной работе. Моей работе и работе всей м