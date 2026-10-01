«Всё ещё чувствую себя неважно». Елена Рыбакина — о физическом состоянии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о физическом и психологическом состоянии после травмы.

— Вы уже провели тренировку. Я видел, что вы не надели защитную накладку на лодыжку. Как вы себя чувствуете физически и психологически?

— После отдыха моя нога немного заболела. Сейчас я вернулась на корт, но всё ещё чувствую себя неважно. Опять же, стараюсь выложиться на полную, посмотреть, как далеко смогу продвинуться на этом турнире.

В психологическом плане, думаю, сейчас я в лучшей форме. После US Open произошло много всего, это точно. Да, я готова, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Елена Рыбакина сыграет на «тысячнике» в Пекине, Китай. Во втором круге соревнований она встретится с представительницей Армении Алиной Чараевой.