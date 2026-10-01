Зверев рассказал, как относится к идее отказаться от пятисетового формата на ТБШ

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как относится к идее отказаться от пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема».

— Сейчас в теннисном мире идёт дискуссия о том, чтобы отказаться от пятисетовиков на турнирах «Большого шлема».

— Кто предлагает? Кто этого хочет?

— Возможно, некоторые директора турниров. Новое поколение якобы неспособно долго удерживать внимание во время пятисетовых матчей. Не считаете, что это отнимает у спорта его суть?

— Победа на турнире «Большого шлема» — одна из самых сложных вещей в спорте именно потому, что мы играем пятисетовые матчи. В противном случае можно было бы просто проводить турниры серии «Мастерс» и добавить в календарь ещё четыре таких турнира.

«Шлемы» отличаются тем, что мы играем до трёх выигранных сетов. Это история, часть нашего спорта, часть причины, по которой мы физически готовимся.

Я также не согласен с разговорами о способности удерживать внимание. Australian Open в этом году установил рекордные показатели по аудитории, US Open — тоже. Поэтому я с этим не согласен, мне кажется, теннис развивается.

Я не знаю ни одного игрока, который хотел бы играть до двух побед в сетах. Да, возможно, Новак [Джокович] хотел бы играть в таком формате, ведь он, конечно, уже становится старше. Но если бы вы спросили его об этом 10 или 15 лет назад, он бы точно ответил «нет».

Это история. Выиграть «Шлем» — сам