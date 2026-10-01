Елена Рыбакина: не знаю, каким должен быть игрок номер один

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями, какой должен быть настрой у лидера мирового рейтинга.

— После таких значимых достижений — что именно изменилось в вашей повседневной жизни, чего, возможно, не замечают болельщики?

— Не знаю. Думаю, все видят, что последняя пара недель выдалась очень тяжёлой и напряжённой. Это отражается на моём лице — аллергия и всё прочее, с чем мне постоянно приходится сталкиваться. Ничего. У меня тот же распорядок, я делаю всё то же самое. На самом деле ничего не изменилось.

— Теперь, когда вы стали первой ракеткой мира, как вы считаете: каким должен быть настрой у игрока, занимающего первую строчку рейтинга?

— Понятия не имею. Я только что стала первой. Мне кажется, самое главное — получать удовольствие. Это не всегда легко. Но рядом со мной есть люди, которые помогают. Бывают взлёты и падения. Важно получать удовольствие от процесса.

Я действительно получаю удовольствие от тренировок. Думаю, это самое главное. Люблю соревноваться. Не знаю, каким должен быть игрок номер один. Не знаю, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.