«Не везде можно увидеть столько зрителей». Рыбакина — о поддержке фанатов в Пекине

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о поддержке фанатов в Пекине. На старте китайского «тысячника» Рыбакина сыграет с представительницей Армении Алиной Чараевой.

— Вы говорили, что рады вернуться в Китай — здесь вы очень популярный игрок. У болельщиков есть плакаты, сувениры. Удавалось ли вам уже пообщаться с фанатами, например, во время тренировок? Что именно вам нравится в Китае, почему вы рады сюда вернуться?

— Да, на тренировки приходит много людей. В Китае я всегда чувствовала большую поддержку. Приятно видеть, как люди приходят, болеют или просто наблюдают за моей игрой на тренировке. Не везде можно увидеть столько зрителей. А какой был второй вопрос?

— Удавалось ли вам здесь пообщаться с ними?

— Ну, я планирую заняться этим позже, после того как закончу здесь дела.

— Вы приехали в Пекин на турнир — остаётся ли время на осмотр города или график состоит только из тенниса и восстановления?

— Я много сплю и особо ничем не занимаюсь. Именно это мне и было нужно для восстановления. Пока никуда не ходила в Пекине. Надеюсь, что после матчей удастся что-то посмотреть — там видно будет. Но обязательно схожу поесть в какие-нибудь хорошие места, — сказала Рыбакина на пресс-кон