«Такими же должны быть и «Мастерсы». Зверев — о формате турнира ATP-500 в Пекине

Двукратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал формат «пятисотника» в Пекине и рассказал о любви к турнирам, на которых все теннисисты играют первый круг.

– Насколько вам нравится этот формат ATP-500? Здесь все играют первый круг.

– Мне нравится. Считаю, что такими же должны быть и «Мастерсы». Раньше было именно так. Только восемь игроков пропускали первые круг, а остальные – нет. В первом круге можно было увидеть невероятные матчи. 16-я ракетка мира могла играть с 17-й. Девятая ракетка мира – с 18-й. Это было невероятно. А сейчас приходится ждать третьего круга почти неделю, чтобы увидеть такие матчи.

Формат «пятисотников» не изменился, и мне это очень нравится. Здесь всё отлично, мне совершенно не на что жаловаться, – сказал Зверев на пресс-конференции.