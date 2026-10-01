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«Такими же должны быть и «Мастерсы». Зверев — о формате турнира ATP-500 в Пекине

«Такими же должны быть и «Мастерсы». Зверев — о формате турнира ATP-500 в Пекине
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Двукратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал формат «пятисотника» в Пекине и рассказал о любви к турнирам, на которых все теннисисты играют первый круг.

– Насколько вам нравится этот формат ATP-500? Здесь все играют первый круг.
– Мне нравится. Считаю, что такими же должны быть и «Мастерсы». Раньше было именно так. Только восемь игроков пропускали первые круг, а остальные – нет. В первом круге можно было увидеть невероятные матчи. 16-я ракетка мира могла играть с 17-й. Девятая ракетка мира – с 18-й. Это было невероятно. А сейчас приходится ждать третьего круга почти неделю, чтобы увидеть такие матчи.

Формат «пятисотников» не изменился, и мне это очень нравится. Здесь всё отлично, мне совершенно не на что жаловаться, – сказал Зверев на пресс-конференции.

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