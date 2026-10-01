«Большая редкость». Зверев — о предстоящем матче второго круга на «пятисотнике» в Пекине

Двукратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался по поводу предстоящего матча второго круга на турнире ATP-500 в Пекине с представителем Китая Цзюнчэн Шаном (250-е место в мировом рейтинге).

— В следующем круге вы сыграете против китайского теннисиста Цзюнчэн Шана. Какие у вас мысли по этому поводу?

— С нетерпением жду этого. Играть против китайского игрока в Китае — большая редкость. Думаю, это здорово для болельщиков, здорово для тенниса. Думаю, китайский теннис очень сильно вырос за последние пару лет. С нетерпением жду встречи, — сказал Зверев на пресс-конференции.