«Нужно снова обрести уверенность». Мирра Андреева — о ближайших целях

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась планами на азиатскую серию турниров, а также высказалась о желании квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA.

«Мне кажется, этот вопрос мне задавали и в прошлом году. Тогда попасть туда не удалось. Надеюсь, в этом году всё сложится иначе — думаю, у меня больше шансов, так как я занимаю более высокую позицию в гонке. Конечно, эта мысль не покидает меня — невозможно об этом не думать. Разумеется, чтобы отобраться, мне нужно успешно выступить на турнирах азиатской серии.

У меня две цели: отлично играть и постараться выиграть как можно больше матчей. Если это удастся, то и шансов на квалификацию станет больше. Надеюсь, в этом году всё получится — посмотрим. Но я, безусловно, сделаю всё, что в моих силах.

Я поняла: если верить в себя так, как верила в Париже, можно выигрывать сложные матчи и побеждать сильных соперниц. Нужно просто снова обрести эту уверенность — поверить, что мне под силу выполнить то, что я задумала», — приводит слова Андреевой TennisUpToDate.