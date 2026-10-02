Зверев назвал теннисиста, который, по его мнению, станет невероятным через пару лет

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев считает, что 13-й номер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Ходар станет невероятным игроком через несколько лет.

«Он молодой парень, он очень перспективен. Думаю, что через пару лет он будет просто невероятен.

Если он попросит меня, я всегда постараюсь помочь. Если не попросит, я не хочу вмешиваться в то, что у него есть. Но если кто-то попросит меня, я всегда постараюсь помочь», — приводит слова Зверева The Tennis Gazette.

Зверев и Ходар выступали на Кубке Лэйвера в составе команды Европы. Европейская сборная обыграла команду мира со счётом 7:6 (7:3), 6:3.