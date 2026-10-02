Экс-тренер Федерера Любичич начал сотрудничество с Оже-Альяссимом

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич начал сотрудничество с пятой ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, сообщает The Times.

Любичич известен по работе с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Он тренировал швейцарца с 2016 по 2022 год. Сейчас хорват занимает должность советника президента Французской федерации тенниса. Он продолжит работу в FFT параллельно с сотрудничеством с Оже-Альяссимом.

В первом круге «пятисотника» в Пекине Оже-Альяссим проиграл российскому теннисисту Карену Хачанову, занимающему в мировом рейтинге 26-е место, со счётом 3:6, 3:6.