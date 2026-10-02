Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 2 октября
Сегодня, 2 октября, на хардовых кортах Пекина пройдёт очередной игровой день турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде. В его рамках состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.
Теннис. WTA-1000 в Пекине, женщины. Расписание матчей на 2 октября (время начала — московское):
- 6:00 — Анастасия Потапова (Австрия) — Синья Краус (Австрия);
- 6:00 — Джаниче Чен (Индонезия) — Диана Шнайдер (Россия);
- 6:00 — Виктория Голубич (Швейцария) — Питон Стирнс (США);
- 6:00 — Линда Фрухвиртова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия);
- 6:00 — Юань Юэ (Китай) — Мирра Андреева (Россия);
- 7:30 — Линда Носкова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);
- 7:30 — Даяна Ястремская (Украина) — Майя Хвалиньска (Польша);
- 7:30 — Екатерина Александрова (Россия) — Александра Саснович (Беларусь);
- 7:30 — Тайла Престон (Австралия) — Диан Парри (Франция);
- 9:00 — Клара Таусон (Дания) — Полина Кудерметова (Узбекистан);
- 9:00 — Жасмин Паолини (Италия) — Дарья Снигур (Украина);
- 10:00 — Каролина Мухова (Чехия) — Кэти Бултер (Великобритания);
- 10:30 — Сара Бейлек (Чехия) — Мэддисон Инглис (Австралия);
- 10:30 — Никола Бартунькова (Чехия) — Магдалена Френх (Польша);
- 11:30 — Мария Тимофеева (Узбекистан) — Наоми Осака (Япония);
- 14:00 — Рената Сарасуа (Мексика) — Арина Соболенко (Беларусь).