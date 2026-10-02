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Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 2 октября

Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год: расписание матчей на 2 октября
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2 октября на хардовых кортах Пекина продолжится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся поединки второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. ATP-500 в Пекине, мужчины. Расписание матчей на 2 октября (время московское):

8:00. Алекс Молчан (Словакия) — Карен Хачанов (Россия);
10:00. Даниил Медведев (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания);
14:00. Хуберт Хуркач (Польша) — Артюр Жа (Франция);
15:30. Бу Юньчаокэтэ (Китай) — Новак Джокович (Сербия).

Действующим чемпионом соревнования в Пекине является итальянский теннисист Янник Синнер, который в финале прошлого года одолел американца Лёнера Тьена.

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