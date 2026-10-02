Турнир ATP-500, Токио, 2026 год: расписание матчей на 2 октября

Сегодня, 2 октября, на хардовых кортах Токио продолжится турнир категории ATP-500 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся игры второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. ATP-500 в Токио, мужчины. Расписание матчей на 2 октября (время московское):

5:00 — Хауме Мунар (Испания) — Жайме Фария (Португалия);

6:30 — Валантен Вашеро (Монако) — Стефанос Циципас (Греция);

10:00 — Кириян Жаке (Франция) — Лучано Дардери (Италия);

11:30 — Артюр Фис (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США).

Действующим чемпионом «пятисотника» в Токио является нынешняя третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, обыгравший в прошлогоднем финале американского теннисиста Тейлора Фрица.