«Не думаю, что это хорошо». Энди Маррей — об активности теннисистов в соцсетях

Победитель трёх турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей недоволен тем, что теннисисты стали много пользоваться социальными сетями.

«Сейчас вы слышите истории о многих игроках, и вы видите это в раздевалке с тех пор, как я стал тренером. Вы возвращаетесь, игроки уходят с площадки и тут же садятся со своими телефонами, смотрят и читают, что все говорят.

Честно говоря, я не думаю, что это лучшее для игроков, я не думаю, что это хорошо», — приводит слова Маррея Punto de Break.

Ранее белоруску Арину Соболенко раскритиковали за активность в соцсетях. Сама теннисистка считает, что соцсети никак не отвлекают её от тенниса.