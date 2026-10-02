Андреева — о давлении после победы на «РГ»: сезон ТБШ завершён, больше не думаю об этом

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2025, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как справляется с давлением после первого триумфа на турнире «Большого шлема» в карьере.

– Ты выиграла свой первый турнир «Большого шлема» в 19 лет. Чувствуешь ли ты теперь давление другого рода? Ты испытываешь облегчение или, наоборот, чувствуешь давление из-за необходимости выигрывать ещё больше?

– Пока я не чувствую такого давления. Мне кажется, я научилась справляться со своими мыслями и давлением, которое возникает во время турниров.

Сейчас я просто нервничаю перед матчами, как обычно. Перед каждой встречей я нервничаю из-за предстоящего соперника. Это обычное волнение. Думаю, что сезон турниров «Большого шлема» уже завершён, поэтому сейчас я об этом не думаю и не чувствую такого давления, – сказала Андреева в микст-зоне турнира в Пекине.