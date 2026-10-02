WTA уравняет призовые на совмещённых с «Мастерсами» «тысячниках» со следующего года

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила календарь на сезон-2027, который включает 55 турниров в 26 странах. Итоговый турнир тура переедет в Шарлотт (Северная Каролина, США), а ключевым изменением станет равный призовой фонд на всех совмещённых с «Мастерсами» «тысячниках».

Турниры в Риме, Торонто и Цинциннати присоединятся к существующим турнирам в Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Пекине и четырём турнирам «Большого шлема» – все они будут иметь равный призовой фонд.

Игрокам из топ-50 теперь нужно будет сыграть четыре «пятисотника» вместо шести. Общее базовое обязательство составит 14 турниров WTA плюс четыре «Шлема». Также теннисистки получат возможность заменить один зачётный результат WTA-1000 более сильным результатом WTA-500 или WTA-250.