Даниил Медведев одержал пятую победу подряд в рамках турниров АТР
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Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал пятую победу подряд в рамках турниров АТР. Даниил обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче первого круга турнира в Пекине, Китай, со счётом 6:4, 6:2.
Пекин (м). 1-й круг
02 октября 2026, пятница. 10:10 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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65
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Ранее российский теннисист стал победителем турнира АТР-250 в Ханчжоу, Китай, одержав четыре победы подряд и обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва (7:5, 6:4).
За выход в