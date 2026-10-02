Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал пятую победу подряд в рамках турниров АТР. Даниил обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче первого круга турнира в Пекине, Китай, со счётом 6:4, 6:2.

Ранее российский теннисист стал победителем турнира АТР-250 в Ханчжоу, Китай, одержав четыре победы подряд и обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва (7:5, 6:4).

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