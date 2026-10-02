Артур Риндеркнеш снялся с розыгрыша «Мастерса» в Шанхае — L’Equipe

33-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш снялся с розыгрыша предстоящего «Мастерса» в Шанхае, который пройдёт с 7 по 18 октября, сообщает L’Equipe.

По сообщению источника, француз уже вернулся во Францию и может пропустить всю азиатскую часть теннисного сезона. Ранее Риндеркнеш снялся с турнира АТР-500 в Пекине, Китай, из-за травмы мышц живота. В первом круге соревнований он должен был сыграть со словаком Алексом Молчаном.

31-летний Риндеркнеш является финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира в Шанхае. В решающем матче он уступил представителю Монако Валантену Вашеро со счётом 6:4, 3:6, 3:6.