15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артур Риндеркнеш снялся с розыгрыша «Мастерса» в Шанхае — L’Equipe

Артур Риндеркнеш снялся с розыгрыша «Мастерса» в Шанхае — L’Equipe
Комментарии

33-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш снялся с розыгрыша предстоящего «Мастерса» в Шанхае, который пройдёт с 7 по 18 октября, сообщает L’Equipe.

По сообщению источника, француз уже вернулся во Францию и может пропустить всю азиатскую часть теннисного сезона. Ранее Риндеркнеш снялся с турнира АТР-500 в Пекине, Китай, из-за травмы мышц живота. В первом круге соревнований он должен был сыграть со словаком Алексом Молчаном.

31-летний Риндеркнеш является финалистом прошлогоднего розыгрыша турнира в Шанхае. В решающем матче он уступил представителю Монако Валантену Вашеро со счётом 6:4, 3:6, 3:6.

Материалы по теме
Медведев выиграл пятый матч подряд. Даниил с 12 эйсами — во втором круге Пекина
Медведев выиграл пятый матч подряд. Даниил с 12 эйсами — во втором круге Пекина