«Движемся в правильном направлении». Даниил Медведев — о работе с тренером Голубевым

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил первые недели работы с новым тренером Андреем Голубевым.

– Для Андрея Голубева это тренерский опыт с тобой. Как вы работаете вместе? Насколько для тебя сейчас важно побороться за попадание на Итоговый турнир ATP?

– Конечно, Итоговый турнир важен. Всё всегда сводится к тому, чтобы хорошо играть. Если проигрываешь в первых двух кругах, тебя могут обойти другие игроки. Если доходишь до финалов крупных турниров, то попадаешь в Турин. Поэтому всё зависит от того, насколько хорошо ты играешь.

Что касается Андрея, всё идёт хорошо. Самая важная работа — это предсезонная подготовка. Именно в этот период ты можешь получить больше всего от тренера и от себя самого. В начале наших отношений у нас был непростой период. Я проиграл несколько матчей в США и не очень хорошо себя чувствовал. Но сейчас мне кажется, что мы движемся в правильном направлении. Пока я получаю от этого большое удовольствие.

– Как думаешь, он будет с тобой в 2027 году?

– Мы решим это в конце года, но думаю, что вероятность довольно высокая. Но поскольку я не могу сказать это со стопроцентной уверенностью, не буду утверждать, что так и будет. Думаю, шансы очень хорошие, – сказала Медведев в микст-зоне турнира в Пекине.