Феликс Оже-Альяссим подтвердил сотрудничество с Иваном Любичичем

Пятая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим официально подтвердил начало работы с хорватом Иваном Любичичем, опубликовав фото со специалистом в социальной сети.

Фото: Личный архив Феликса Оже-Альяссима

«Я рад начать новую главу вместе с Иваном. Приступаем к работе», – написал Оже-Альяссим в одной из социальных сетей.

За время профессиональной карьеры теннисиста Любичич выходил в полуфинал одного турнира «Большого шлема», а также выиграл 10 турниров ATP. Любичич известен по работе с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Он тренировал швейцарца с 2016 по 2022 год. Сейчас хорват занимает должность советника президента Французской федерации тенниса. Он продолжит работу в FFT параллельно с сотрудничеством с Оже-Альяссимом.