Даниил Медведев высказался о значимости титула ATP-250 в Ханчжоу

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какое значение для него имеет победа на турнире ATP-250 в Ханчжоу, Китай.

– Имеет ли большое значение для тебя то, что у тебя есть победа на турнире на прошлой неделе, когда ты следом переходишь к новым соревнованиям?

– На самом деле это забавный вопрос, потому что я бы сказал, что ощущения непосредственно на корте, в тот момент, когда ты выигрываешь последнее очко, абсолютно одинаковые. Я выиграл US Open — это облегчение, ты выигрываешь последнее очко. Причём в двух последних розыгрышах соперники дважды пробили по линии и попали в сетку.

Ханчжоу — гораздо меньший турнир, чем US Open, но ощущения примерно такие же. Это облегчение. Очень приятное чувство. Конечно, последствия разные, когда ты выигрываешь турнир «Большого шлема» или ATP-250.

Мы сами решаем, на каких турнирах хотим играть. Конечно, в сезоне больше турниров серии «Мастерс», а иногда даже турниров «Большого шлема» больше, чем ATP-250. Но когда ты приезжаешь на любой турнир, ты хочешь его выиграть. Это очень приятное чувство.

Что касается последствий, то, конечно, победа в Ханчжоу — это небольшой турнир, и в конце моей карьеры она не изменит её каким-то кардинальным образом. Но ощущения от победы настолько приятные, что ты в любом случае получаешь от этого удовольствие, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Пекине.