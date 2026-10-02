Стала известна сетка Six Kings Slam, где сыграют Алькарас, Синнер, Джокович и Зверев

Стала известна сетка выставочного турнира Six Kings Slam, который пройдёт 21, 22 и 24 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и 11-я ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович как обладатели наибольшего количества титулов турниров «Большого шлема» среди участников начнут турнир сразу с полуфинала.

В четвертьфиналах встретятся вторая ракетка мира Александр Зверев и 12-я ракетка мира Тейлор Фриц, а также первая ракетка мира Янник Синнер и 10-я ракетка мира Алекс де Минор. Победитель первого четвертьфинала выйдет на Алькараса, второго – на Джоковича. После этого пройдут матч за третье место и финал.