«Это отдалит нас от истории турниров». Медведев — о сокращении количества сетов на ТБШ

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об идее сокращения количества сетов на турнирах «Большого шлема».

– Сейчас идёт дискуссия о том, чтобы отказаться от пятисетового формата на турнирах «Большого шлема» вплоть до четвертьфиналов и проводить матчи до двух выигранных сетов. Не думаешь ли ты, что это лишит теннис важной части его наследия?

– Думаю, это определённо отдалит нас от истории турниров «Большого шлема». Но ещё с юных лет я говорил: «Послушайте, я предпочитаю три сета». Поэтому если вы спросите меня, то я скажу: давайте играть до двух выигранных сетов, но я также не против пяти сетов. Я следую тому, что решат. Если однажды кто-то решит играть до двух выигранных сетов до четвертьфиналов или вообще на протяжении всего турнира, меня это устроит. Если формат останется пятисетовым, меня тоже это устроит.

Раньше было интересно, когда матчи на турнирах серии «Мастерс» тоже игрались до трёх выигранных сетов, но не думаю, что нам стоит к этому возвращаться. Я всего лишь игрок. Я играю и всегда стараюсь показывать свой лучший теннис, независимо от количества сетов, – сказал Медведев в микст-зоне турнира в Пекине.