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Стала известна сетка турнира WTA-1000 в парном разряде, где сыграют Андреева и Шнайдер

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в парном разряде, где сыграют Андреева и Шнайдер
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Стала известна сетка турнира WTA-1000 в парном разряде, который пройдёт в Пекине, Китай, с 4 по 11 октября. В турнире примут участие российские теннисистки. Пятая ракетка мира 19-летняя Мирра Андреева встанет в паре с 22-й ракеткой мира 27-летней Анной Калинской. В турнире также примет участие бывшая вторая ракетка мира 42-летняя Вера Звонарёва.

Пары WTA-1000 в Пекине, Китай, с участием россиянок:

Мария Козырева/Вера Звонарёва;
Ирина Хромачёва/Людмила Самсонова;
Элисе Мертенс (Германия)/Диана Шнайдер;
Майя Лумсден (Великобритания)/Александра Панова;
Екатерина Александрова/Фанни Штолляр (Венгрия);
Мирра Андреева/Анна Калинская.

Календарь турнира в Пекине в парном разряде
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