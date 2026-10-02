Стала известна сетка турнира WTA-1000 в парном разряде, где сыграют Андреева и Шнайдер

Стала известна сетка турнира WTA-1000 в парном разряде, который пройдёт в Пекине, Китай, с 4 по 11 октября. В турнире примут участие российские теннисистки. Пятая ракетка мира 19-летняя Мирра Андреева встанет в паре с 22-й ракеткой мира 27-летней Анной Калинской. В турнире также примет участие бывшая вторая ракетка мира 42-летняя Вера Звонарёва.

Пары WTA-1000 в Пекине, Китай, с участием россиянок:

Мария Козырева/Вера Звонарёва;

Ирина Хромачёва/Людмила Самсонова;

Элисе Мертенс (Германия)/Диана Шнайдер;

Майя Лумсден (Великобритания)/Александра Панова;

Екатерина Александрова/Фанни Штолляр (Венгрия);

Мирра Андреева/Анна Калинская.