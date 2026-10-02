Фото: Янник Синнер с пятой попытки получил права на вождение мотоцикла

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил водительские права на мотоцикл. Об этом сообщила автошкола Bonne Conduite. Ранее спортсмен рассказывал, что четыре раза не мог сдать экзамен.

Фото: Из личного архива автошколы Bonne Conduite

«Огромное спасибо, Янник, за доверие и доброту. Поздравляем с успешной сдачей на права категории А! Мы очень гордимся тем, что сопровождали тебя на протяжении всего этого обучения», – написали представители автошколы на своей странице в соцсети.

Напомним, Синнер не принимал участия в розыгрыше турниров АТР с Уимблдона-2026. Итальянец восстанавливается после повреждения колена, из-за которого пропустил всю хардовую серию турниров в США, а также US Open – 2026.