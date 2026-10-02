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Турнир ATP-500, Пекин: результаты матчей 2 октября

Турнир ATP-500, Пекин: результаты матчей 2 октября
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Сегодня, 2 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории ATP-500. В рамках игрового дня состоялись матчи первого и второго кругов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, 2026 год. Результаты встреч 2 октября:

  • Алекс Молчан (Словакия) – Карен Хачанов (Россия) – 5:7, 3:6;
  • Даниил Медведев (Россия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания) – 6:4, 6:2;
  • Хуберт Хуркач (Польша) – Артюр Жа (Франция) – 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:2;
  • Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является Янник Синнер.

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