Сегодня, 2 октября, в Пекине, Китай, продолжился турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч минувшего соревновательного дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, 2026 год. Результаты матчей 2 октября

Анастасия Потапова (Австрия) — Синья Краус (Австрия) – 1:4, Rt (Краус прошла на снятии Потаповой);

Джаниче Чен (Индонезия) — Диана Шнайдер (Россия) – 0:6, 0:4;

Виктория Голубич (Швейцария) — Питон Стирнс (США) – 6:4, 3:6, 6:3;

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия) – 2:6, 6:3, 3:6;

Юань Юэ (Китай) — Мирра Андреева (Россия) – 6:3, 0:6, 0:6;

Линда Носкова (Чехия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:4, 6:1;

Даяна Ястремская (Украина) — Майя Хвалиньска (Польша) – 6:3, 6:1;

Екатерина Александрова (Россия) — Александра Саснович (Беларусь) – 6:1, 6:4;

Тайла Престон (Австралия) — Диан Парри (Франция) – 7:6 (7:4), 6:1;

Клара Таусон (Дания) — Полина Кудерметова (Узбекистан) – 4:6, 6:4, 4:6;

Жасмин Паолини (Италия) — Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 6:7 (5:7), 2:6;

Каролина Мухова (Чехия) — Кэти Бултер (Великобритания) – 7:6 (7:3), 6:1;

Сара Бейлек (Чехия) — Мэддис