Соболенко отреагировала на новость о выравнивании призовых на «тысячниках» и «Мастерсах»

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на новость о выравнивании суммы призовых выплат на турнирах WTA-1000, которые проводятся совместно с мужскими «Мастерсами». Такое правило будет действовать в Риме, Торонто, Цинциннати, Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде, Пекине и на четырёх турнирах «Большого шлема».

«Конечно, я этому рада. Мы боролись за это. Думаю, каждая из нас заслуживает равноценных гонораров. Новость хорошая. Уверена, что все теннисистки – не знаю насчёт мужчин – этим очень довольны», – приводит слова Соболенко Punto de Break.

Сейчас Соболенко участвует в турнире категории WTA-1000 в Пекине. Она уже вышла в третий круг, одолев мексиканку Ренату Сарасуа со счётом 6:1, 6:3.