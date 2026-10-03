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Участники Кубка Лэйвера назвали самого известного человека из своей страны

Участники Кубка Лэйвера назвали самого известного человека из своей страны
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Участники Кубка Лэйвера — 2026 ответили, кого считают наиболее известным человеком из своей страны. Видео опроса опубликовал аккаунт TNT Sports на своей странице в социальной сети Х. Теннисисты в качестве ответа называли не только спортсменов, но деятелей других сфер жизни.

Тейлор Фриц (США): Леброн Джеймс.
Каспер Рууд (Норвегия): Эрлинг Холанд.
Франсиско Серундоло (Аргентина): Лионель Месси.
Рафаэль Ходар (Испания): Рафаэль Надаль.
Флавио Коболли (Италия): Янник Синнер.
Александр Бублик (Казахстан): Я не знаю. Честно, не знаю (улыбается)! Пусть будет Елена Рыбакина.
Игнасио Бусе (Перу): Гастон Акурио, мой дядя (смеётся).
Александр Зверев (Германия): Не знаю… Дирк Новицки.
Брэндон Накашима (США): Леброн Джеймс.
Алекс де Минор (Австралия): Хью Джекман.
Карлос Алькарас (Испания): Король Испании.

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