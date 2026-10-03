Участники Кубка Лэйвера назвали самого известного человека из своей страны

Участники Кубка Лэйвера — 2026 ответили, кого считают наиболее известным человеком из своей страны. Видео опроса опубликовал аккаунт TNT Sports на своей странице в социальной сети Х. Теннисисты в качестве ответа называли не только спортсменов, но деятелей других сфер жизни.

Тейлор Фриц (США): Леброн Джеймс.

Каспер Рууд (Норвегия): Эрлинг Холанд.

Франсиско Серундоло (Аргентина): Лионель Месси.

Рафаэль Ходар (Испания): Рафаэль Надаль.

Флавио Коболли (Италия): Янник Синнер.

Александр Бублик (Казахстан): Я не знаю. Честно, не знаю (улыбается)! Пусть будет Елена Рыбакина.

Игнасио Бусе (Перу): Гастон Акурио, мой дядя (смеётся).

Александр Зверев (Германия): Не знаю… Дирк Новицки.

Брэндон Накашима (США): Леброн Джеймс.

Алекс де Минор (Австралия): Хью Джекман.

Карлос Алькарас (Испания): Король Испании.