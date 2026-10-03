15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв — Сафиуллин: Андрей выиграл первый сет матча 1/8 финала турнира в Пекине

Рублёв — Сафиуллин: Андрей выиграл первый сет матча 1/8 финала турнира в Пекине
Комментарии

В эти минуты в матче 1/8 финала турнира АТР-500 в Пекине, Китай, встречаются два российских теннисиста — 24-я ракетка мира 28-летний Андрей Рублёв и 84-й номер рейтинга 29-летний Роман Сафиуллин. Рублёв выиграл первый сет — 6:2. На игровой отрезок спортсмены затратили 32 минуты.

Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 08:50 МСК
Андрей Рублёв
23
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 4
         
Роман Сафиуллин
79
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея и Романа. Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Рублёва этим летом в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).

Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по