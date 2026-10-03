Рублёв — Сафиуллин: Андрей выиграл первый сет матча 1/8 финала турнира в Пекине
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В эти минуты в матче 1/8 финала турнира АТР-500 в Пекине, Китай, встречаются два российских теннисиста — 24-я ракетка мира 28-летний Андрей Рублёв и 84-й номер рейтинга 29-летний Роман Сафиуллин. Рублёв выиграл первый сет — 6:2. На игровой отрезок спортсмены затратили 32 минуты.
Пекин (м). 2-й круг
03 октября 2026, суббота. 08:50 МСК
23
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|4
79
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея и Романа. Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Рублёва этим летом в первом круге Уимблдона со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12).
Турнир в Пекине проходит с 30 сентября по