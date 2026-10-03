Рублёв — Сафиуллин: Роман перевёл встречу 1/8 финала турнира в Пекине в решающий сет

В эти минуты в матче 1/8 финала турнира АТР-500 в Пекине, Китай, встречаются два российских теннисиста — 24-я ракетка мира 28-летний Андрей Рублёв и 84-й номер рейтинга 29-летний Роман Сафиуллин. Рублёв выиграл первый сет — 6:2. Вторая партия осталась за Сафиуллиным со счётом 6:3. На данный игровой отрезок спортсмены затратили 37 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрея и Романа. Сафиуллин ведёт 1-0 по личным встречам. Он обыграл Рублёва этим летом в первом